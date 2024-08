"C'était jouable": Sébastien Pocognoli peste après l'élimination de l'Union en Ligue des Champions

Il y a des soirées que l'on aimerait oublier au plus vite. Ce match contre le Slavia Prague en fait sans doute partie pour Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Nommé cet été, il tient là son premier vrai revers, avec une sortie précoce qui prive son club d'une première participation à la Ligue des Champions.

Un coup dur pour l'ancien joueur bruxellois. "On est déçus, on a joué contre une bonne équipe du Slavia. Mais est-ce que c'était une équipe injouable ? Je pense que c'était jouable sur les deux matchs", regrette-t-il d'ailleurs au micro de Renaud Terreur, avant de défendre ses joueurs, qui ont montré un visage plus rassurant que la semaine dernière. "Je suis déçu parce que je pense que la réaction, au niveau de la mentalité, de l'impact physique, des duels, on a été présent. Mais on n'a pas créé assez. C'était insuffisant", a regretté Pocognoli.