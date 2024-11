Le match de la peur entre deux ténors: le PSG et le Bayern Munich jouent déjà très gros en Ligue des Champions

Mais Paris ferait vraisembablement une croix sur le top 8, directement qualifié pour les huitièmes de finale sans passer par de périlleux barrages aller-retour. Et verrait s'éloigner les places les plus avancées parmi les barragistes, celles qui garantissent de recevoir au retour, contre un adversaire moins bien classé. Chaque point, chaque but compte dans cette nouvelle formule et le PSG pourrait le payer, lui qui s'est montré peu efficace en quatre matches (3 buts inscrits seulement, dont deux dus en partie à une erreur du gardien adverse).

Certes, le PSG, actuellement 25e au classement, peut tout à fait perdre à Munich et garder néanmoins des chances de figurer dans les 24 qualifiés sur les 36 équipes engagées dans ce nouveau format du premier tour de la compétition suprême de clubs. Il lui resterait encore trois matches pour augmenter son capital de points, aujourd'hui famélique: quatre ! Le premier à Salzbourg, le second contre Manchester City de Pep Guardiola au Parc des Princes, le dernier à Stuttgart.

Vers une élimination ?

L'hypothèse d'une élimination au premier tour, inédite depuis l'arrivée du fonds qatari QSI en 2011, n'est plus inimaginable. Le PSG est "sans aucun doute" en danger, avait concédé l'entraîneur Luis Enrique après la défaite plombante contre l'Atlético Madrid à la dernière seconde (2-1), le 6 novembre au Parc. Les joueurs en sont ressortis "affectés", a-t-il confié. "Comment serait-il possible de ne pas être touché ?"

C'est donc bardé de doutes et de stress que ce PSG jeune, en manque de repères et de leaders après le départ de Kylian Mbappé, se déplace mardi à l'Allianz Arena, l'un des stades les plus impressionnants d'Europe, pour défier le Bayern Munich, l'un des plus grands clubs d'Europe. Motif d'espoir: le Bayern cherche aussi sa voie avec son nouvel entraîneur Vincent Kompany, sans grande référence sur le banc. Les Bavarois sont seulement 17e de la phase de ligue avec deux victoires et deux défaites.

Mais au jeu des comparaisons, après les départs successifs de Messi, Neymar et Mbappé, le PSG passe pour le Petit Poucet cette saison. Munich compte dans ses rangs beaucoup plus de stars et de joueurs expérimentés, de Harry Kane à Manuel Neuer, de Jamal Musiala à Joshua Kimmich. Le PSG cherchera à s'appuyer sur sa réussite offensive en championnat (36 buts en 12 rencontres), où Bradley Barcola et Ousmane Dembélé se hissent sans difficulté au-dessus de la mêlée. Les deux compères cherchent encore leur premier but cette saison en C1.

Mais il faudra en outre défendre et le faire bien, car le Bayern a aussi marqué 36 buts en Bundesliga... en 11 matches. Harry Kane en particulier est en grande forme, lui qui a signé vendredi soir contre Augsbourg un nouveau triplé, ses 12e, 13e et 14e buts en championnat cette saison (20 toutes compétitions confondues, dont 5 en C1). "Depuis que j'ai rejoint le Bayern, je pense être dans la meilleure forme de ma carrière", a déclaré l'attaquant, 31 ans. Les Parisiens sont prévenus.