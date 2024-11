Le transfert le plus cher de l'histoire du football: le PSG a fait une offre monumentale pour Lamine Yamal

Lamine Yamal fait déjà rêver l'Europe du football. Le talent du Barça, âgé de seulement 17 ans, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. L'été passé, il a même eu l'occasion de changer d'air et de s'engager au Paris Saint-Germain, qui venait de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid. L'information avait fuité, mais le Barça vient de confirmer avoir reçu, puis écarté cette offre, la plus importante de tous les temps.

C'est Enric Masip, le conseiller du président du Barça, qui a confirmé l'information sur le plateau d'El Chiringuito. Le montant proposé ? 250 millions d'euros, soit 28 millions de plus que le montant déboursé pour recruter Neymar à l'époque, ce qui était déjà le transfert le plus cher de l'histoire du football. "Elle venait de France. Yamal, remplaçant parfait pour Mbappé ? Eh bien, quand vous avez de l'argent et que vous avez un moyen de payer, vous pouvez essayer de signer tout le monde", a précisé le président catalan.