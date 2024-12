Le Real Madrid et le PSG sous pression: voici le programme de la semaine en Ligue des Champions

Avec 4 petits points, le PSG est, pour le moment, en dehors de la course aux barrages avant la sixième journée de Ligue des Champions. Le constat n'est pas plus glorieux pour le Real Madrid, 24e et provisoirement dernier barragiste, avec 6 petits points.

Respectivement opposés à Salzbourg et à l'Atalanta de Charles De Ketelaere, le PSG et le Real Madrid doivent engranger des points pour ne pas se mettre dans une situation délicate. D'autant que les Parisiens doivent encore se déplacer à Manchester City.