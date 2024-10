Ligue des Champions: Brest fait un énorme carton contre Salzbourg

Après un but annulé pour les Autrichiens, ce sont les Français qui ont ouvert le score via Abdallah Sima (24e). En deuxième période, les Bretons ont conforté leur avantage avec trois buts additionnels, œuvres de Mahdi Camara (66e), Sima (71e) et Mathias Pereira Lage (76e).

Dans l'autre match du début de soirée, Stuttgart a partagé l'enjeu 1-1 face au Sparta Prague. Stuttgart, avec l'ancien unioniste Undav titulaire, a ouvert la marque en début de rencontre grâce à une tête de Enzo Millot (7e). Les Tchèques ont ensuite égalisé via Kaan Kairinen (32e), d'un superbe coup-franc. Les Allemands, vice-champions d'Allemagne, ont longtemps dominé et poussé sans réussir à marquer un deuxième but et devant concéder un match nul, après leur défaite inaugurale face au Real Madrid 3-1.