L'Inter, le Bayern et Barcelone enfoncent un peu plus le clou et filent en quart de finale: tous les buts de la soirée

Vincent Kompany et son équipe, le Bayern Munich, affrontaient le Bayer Leverkusen lors des 1/8ème de finale de Ligue des Champions. Un choc allemand entre deux grosses écuries. C'est finalement Kompany et ses hommes qui s'imposent sans encaisser un but, 3-0 à l'aller et 2-0 au retour.

Le potentiel adversaire du Bayern Munich en quart de finale se nomme... l'Inter Milan. Ces derniers se sont facilement défaits de Feyenoord avec deux victoires, 2-0 à l'aller et 2-1 au retour. C'est seulement le deuxième but que l'Inter encaisse dans cette Ligue des Champions. Un duel tactique entre Vincent Kompany et Simone Inzaghi est donc à prévoir.