Paris coule, le Bayern reprend vie: revivez le choc entre le Bayern Munich et le PSG en Ligue des Champions

Plombé par l'expulsion d'Ousmane Dembélé et une erreur de Matvey Safonov, le Paris SG a une nouvelle fois chuté en Ligue des champions mardi à Munich (1-0), et se retrouve dos au mur avant ses trois derniers matches.

C'est dire le gouffre qui s'ouvre sous les pieds des Parisiens, qui n'ont jamais été éliminés au premier tour de la Ligue des champions depuis l'arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Et pourtant, le PSG n'a pas démérité devant une Allianz Arena en fusion. Dès la première période, il a regardé le Bayern Munich droit dans les yeux, effectuant un pressing très efficace et concédant peu d'occasions.

Avec trois défaites, une victoire et un nul, l'équipe entraînée par Luis Enrique ne totalise que quatre points et doit gagner deux de ses trois dernières rencontres, face à Salzboug, Manchester City puis Stuttgart, s'il veut ne pas être l'une des 12 équipes sur 36 éliminées à l'issue de la phase de ligue. Le top 8 directement qualificatif pour les 8e de finale est désormais hors de portée.

Première tuile: la bourde de Matvey Safonov, préféré à Gianluigi Donnarumma qui se charge d'habitude de les commettre lui-même, a permis à Kim Minjae de reprendre de la tête son dégagement sur un corner tiré par Joshua Kimmich (38). Et l'expulsion d'Ousmane Dembélé dès la 57e minute pour un deuxième carton jaune a confirmé que la soirée prenait une mauvaise tournure. L'un des détonateurs offensifs de la saison passée, qui souffle le chaud et le froid depuis quelques mois, pourra s'en vouloir. Son premier carton jaune a été distribué sur une contestation en première période, preuve de sa nervosité alors qu'il doit être un leader pour ce jeune PSG.

Safonov s'est rattrapé en détournant deux frappes du prodige Jamal Musiala (7, 72). Serge Gnabry a manqué deux fois ses reprises aux 73e et 89e minutes. Quant à Harry Kane, flamboyant depuis son arrivée au Bayern à l'été 2023, il a quasiment tout raté mardi soir, une chance pour Paris. Thomas Müller, lancé en orbite en toute fin de match, a aussi montré qu'il n'avait plus d'essence dans le moteur, rattrapé par la charnière centrale parisienne.

Mais le Bayern, certes sans la manière et en supériorité numérique, a eu ce qu'il souhaitait: se mettre à l'abri avec une troisième victoire en cinq matches. Avec neuf points, il ne lui manque plus grand chose pour assurer une place qualificative au moins en barrages. Pour Paris en revanche, insulté par les Ultras bavarois en fin de match, tout reste à faire. Le match à Salzbourg arrive déjà dans deux semaines et l'erreur sera désormais proscrite.