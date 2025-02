Un coach "très dur", des entraînements épuisants, De Ketelaere injouable: les infos géniales d'un Diable Rouge sur l'Atalanta

Timothy Castagne s'est livré sur l'Atalanta, qui affrontera Bruges ce mercredi soir sur le coup de 20h45 en Ligue des Champions. Passé par le club italien, le Diable Rouge garde un très bon souvenir de son entraîneur et du club italien en règle générale.

Pour décortiquer cette rencontre, nous avons fait appel à Timothy Castagne. Interrogé par Emiliano Bonfigli, celui qui a joué sur place entre 2017 et 2020 se confie sur la réalité du terrain, lui qui ne garde que de bons souvenirs de son épopée italienne.

Le prochain obstacle sur la route européenne de Bruges n'est pas n'importe qui. Les Brugeois vont en effet recevoir l'Atalanta, ce mercredi, dans le cadre des barrages de la Ligue des Champions. Une rencontre délicate, face à l'une des meilleures formations actuelles en Italie. Troisième de Serie A, Charles De Ketelaere et ses compères se dessinent déjà comme de très sérieux adversaires.

"Si tu rates une passe, il va t'engueuler"

Pour de nombreux observateurs, les succès de l'Atalanta portent le sceau d'un homme: Gian Piero Gasperini. L'Italien est arrivé au club en juillet 2016. Il compte 423 matchs à son actif sur le banc de touche et continue de faire briller de jeunes promesses, notamment en s'impliquant personnellement dans le mercato des siens.

Pour Timothy Castagne, qui l'a connu pendant trois ans, Gasperini est quelqu'un d'unique. Même s'il n'est pas l'homme le plus facile à vivre, sportivement parlant. "Il est tout le temps sur toi, si tu rates une passe, il va t'engueuler. Il crie beaucoup, il est très émotif", se souvient le défenseur des Diables Rouges, qui est cependant séduit par son approche. "Mais il a ses idées et si tu ne fais pas ce qu'il veut, tu n'as aucune chance de jouer. Mais on voit que ça marche, si tu arrives à faire ce qu'il demande, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu", estime-t-il d'ailleurs.

Selon lui, la clé de son succès réside dans sa préférence pour les jeunes joueurs, qu'il cherche à façonner selon sa vision du football. "Il a besoin de joueurs qui viennent pour écouter et faire ce qu'on leur demande, pas comme certaines stars pourraient faire. Les faveurs, lui, c'est tout le monde la même chose. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es sur le banc, star ou pas, ça ne change rien. Il n'y a pas beaucoup de clubs où c'est comme ça", nous confirme Castagne.