Lionel Messi de retour avec l'Argentine pour la demi-finale contre le Canada

Lionel Messi pourra jouer mardi soir en demi-finale de la Copa América contre le Canada. La vedette de l'Argentine avait manqué le dernier match de la phase de groupes en raison de douleurs aux ischio-jambiers, mais a joué l'intégralité du quart de finale contre l'Équateur, remporté aux tirs au but. Cependant, Messi n'avait pas semblé complètement en forme et avait manqué un penalty lors de cette séance.

"Leo va bien. Il est bien sorti du match, donc il sera là, nous ne sommes pas inquiets", a déclaré le sélectionneur Lionel Scaloni lors d'une conférence de presse avant le match à New Jersey. "Il est d'une importance capitale pour nous."

L'Argentine et le Canada se sont déjà affrontés lors de leur match d'ouverture, un duel que le champion sud-américain en titre a remporté 2-0. Scaloni s'attend à ce que le sélectionneur canadien Jesse Marsch et lui-même adoptent une approche différente cette fois-ci. "Tous les entraîneurs apprennent de leurs erreurs et veulent faire mal à l'adversaire. Nous essaierons d'avoir le ballon et de les empêcher de jouer leur propre jeu."