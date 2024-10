L'Union a réalisé plus de 17 millions d'euros de bénéfices

L'Union Saint-Gilloise a annoncé jeudi via son site qu'elle a réalisé un bénéfice de plus de 17 millions d'euros la saison dernière. Cela représente une énorme augmentation par rapport à l'année précédente, où les bénéfices s'élevaient à environ 2,6 millions.

Le Matricule 10 a également mis l'accent sur le fait qu'il continue d'accorder une attention particulière à la durabilité, à la gestion de ses coûts et à des investissements ciblés. Ces dernières années, le club a également revendu plusieurs cadres, comme Victor Boniface et Deniz Undav, en réalisant des bénéfices importants.

Pour expliquer cette situation, l'Union invoque les excellents résultats sportifs obtenus par le club ces dernières années. Les Bruxellois ont décroché un ticket européen plusieurs années de suite et ont atteint la phase par élimination directe au cours des deux dernières saisons. En mai, pour couronner le tout, l'Union a remporté la Coupe de Belgique, son premier trophée au plus haut niveau depuis 89 ans.

L'administrateur délégué Philippe Bormans se réjouit de ces chiffres, mais souligne que la construction d'un nouveau stade est cruciale pour l'avenir de l'Union. "Ces chiffres sont une belle récompense pour le travail acharné accompli sur le terrain et en dehors. Bien entendu, la majeure partie des bénéfices provient des recettes européennes et des transferts sortants. Cela souligne à nouveau l'importance cruciale du nouveau stade pour générer des revenus fixes et assurer un flux de revenus stable à l'avenir."

Au niveau sportif, les choses sont pour l'instant moins réjouissantes: l'Union est dixième de la Jupiler Pro League et ne s'est pas encore imposé en Europa League. Samedi à 20h45, les Bruxellois accueillent La Gantoise au Parc Duden.