Malgré une courte préparation, Pocognoli considère ses joueurs "prêts" pour la reprise

"Chaque jour est un nouvel apprentissage", a avoué Pocognoli vendredi à Lierre, au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise. Il n'aurait pas craché sur quelques semaines en plus, mais a confiance en son groupe. "On a organisé beaucoup de réunions et les joueurs étaient très réceptifs. Ils savent que demain est un jour spécial et ils sont prêts."

À la tête de l'Union, Sébastien Pocognoli devra diriger certains hommes avec qui il a été joueur: Christian Burgess, Anthony Moris et Guillaume François, entre autres. Mais il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté, d'après l'entraîneur. "Cela ne change rien d'être leur coach. Ce sont des joueurs d'expérience qui représentent la culture du club. Je suis là pour les pousser à progresser, même à un certain âge. Ils seront traités de la même manière que les autres."