Man City égalise à la dernière seconde face à Arsenal après l'exclusion de Trossard

Dans le temps additionnel de la première période, un corner de Bukayo Saka a atterri dans les six mètres et Gabriel a sauté plus haut que tous pour propulser le ballon de la tête dans les filets (45e+1). Quelques instants plus tard, Leandro Trossard a écopé d'un deuxième carton jaune pour avoir dégagé la balle après une faute (45e+7).

La décision a causé l'ire des visiteurs, qui devaient tenir une mi-temps à tenir en infériorité numérique. Au bout du suspense, John Stones a brisé les cœurs londoniens après une phase confuse dans la surface, pour sauver l'invincibilité des siens (90e+8). La rencontre s'est conclue dans une ambiance tendue, avec de nombreuses altercations entre joueurs et staffs.

Pep Guardiola a été privé de Kevin De Bruyne, blessé, mais a aligné Jérémy Doku. Celui-ci a été remplacé à la 70e minute.