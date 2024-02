Max Eberl nommé directeur sportif du Bayern

Eberl occupait le même poste au RB Leipzig, où il était arrivé en décembre 2022 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Fin septembre 2023, il avait été relevé de ses fonctions en raison d'un "manque d'engagement envers le club." A Munich, il succèdera à Hasan Salihamidzic, licencié en mai dernier en même temps que le CEO Oliver Kahn.

Eberl a été formé au Bayern Munich en tant que joueur. "J'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse au Bayern et à Munich, c'est donc très spécial de revenir dans un nouveau rôle au sein du club où tout a commencé", a expliqué le nouveau directeur sportif dans le communiqué du Bayern. "La fonction de directeur reste un grand défi que j'aborderai avec beaucoup de respect et d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'impatience. Je veux tout donner ici, avec tout le monde, pour que le Bayern continue à avoir du succès à l'avenir et à donner de la joie à ses supporters."