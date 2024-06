Près de 2,7 millions de téléspectateurs pour le match des Diables contre la Slovaquie

Les supporters des Diables Rouges ont été au rendez-vous lundi pour le match Belgique-Slovaquie, avec plus de 2,7 millions de téléspectateurs devant leur écran de télévision.

Du côté francophone, la RTBF indique avoir enregistré plus de 1,1 million de téléspectateurs sur La Une. "Ainsi, 76 % des personnes devant leur télé hier soir suivaient le premier match de nos Diables sur La Une", souligne le média public. Leur plateforme de streaming Auvio a quant à elle rassemblé une audience de près de 320.000 personnes.

Au nord du pays, ce sont 1.680.000 supporters qui ont regardé la rencontre à la télévision et en ligne sur la VRT, soit une part de marché de 74,6 %. L'application Sporza, qui appartient à la VRT, a atteint son chiffre le plus élevé de l'année avec plus de 1,2 million de spectateurs.