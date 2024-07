Roberto Martinez veut répondre aux critiques face à la France : "Totalement prêts"

Ce vendredi à 21 heures, Roberto Martinez mènera le Portugal dans un duel crucial contre la France à Hambourg, avec pour enjeu une place en demi-finale de l'Euro de football en Allemagne. Malgré les critiques essuyées après la victoire aux tirs au but contre la Slovénie en huitièmes de finale (0-0 après 90 et 120 minutes), l'ancien sélectionneur de la Belgique affiche une confiance inébranlable avant le match.

"Nous sommes totalement prêts. Nous sommes maintenant en quarts de finale et nous sommes pleinement concentrés", a déclaré Martinez jeudi lors du traditionnel point presse d'avant-match. Il reconnaît les critiques, mais insiste sur la continuité dans la préparation : "Nous sommes critiques envers nous-mêmes et cherchons toujours à nous améliorer, mais nous ne devons pas tout bouleverser d'un match à l'autre. Les critiques montrent l'engagement passionné envers l'équipe nationale, que j'accepte. Nous avons des joueurs clés et un banc compétitif. Mon rôle est de maximiser leur performance, et je promets cela aux supporters."

Martinez n'a pas manqué de louer Cristiano Ronaldo, malgré son penalty manqué en prolongation contre la Slovénie : "Il est un exemple : quelqu'un qui veut gagner chaque jour, qui travaille chaque jour. C'est un privilège de l'avoir dans l'équipe."