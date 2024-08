Silkeborg et La Gantoise se quittent sur un nul 1-1, la qualification se jouera à Gand

Après une première période sans but, La Gantoise a concédé l'ouverture du score sur un pénalty (une faute de Sven Kums dans son rectangle) converti par Tonni Adamsen (49e). Les Buffalos ont égalisé une dizaine de minutes plus tard, le défenseur Pedro Ganchas déviant dans son but un centre de Nurio Fortuna (61e). Dans le temps additionnel, l'entrant Max Dean a permis à Gand de reprendre les devants (90e+3) mais Silkeborg a immédiatement réagi, Adamsen s'offrant un doublé dans les derniers instants de la partie (90e+5).

Le match retour aura lieu à la Ghelamco Arena, jeudi prochain à 20h30. En cas de victoire dans cette double confrontation, Gand sera qualifié pour les barrages de la compétition et affrontera le vainqueur du match entre le Partizan Belgrade et le FC Lugano pour accéder à la phase finale. Si les Gantois s'inclinent à domicile, ils joueront ensuite les barrages de la Conference League.

Avant le retour, les Buffalos se déplaceront à Charleroi dimanche (18h30) pour la troisième journée de championnat.