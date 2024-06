"Toujours particulier de jouer contre le pays hôte", glisse le sélectionneur danois

Les Danois se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en prenant la deuxième place du groupe C, grâce à trois matches nuls en trois matches (1-1 contre la Slovénie et l'Angleterre, 0-0 contre la Serbie).

Avant de devenir sélectionneur du Danemark à l'été 2020 Hjulmand a été entraîneur de Mayence entre juillet 2014 et février 2015, lorsque le club rhénan évoluait en Bundesliga.

"J'ai le plus grand respect pour l'Allemagne. C'est l'un des favoris, une grande équipe. Toni Kroos a ramené un équilibre, un mélange entre les jeunes et les plus anciens", a souligné Hjulmand.

"Je me réjouis d'affronter l'Allemagne, on a toujours réalisé nos meilleurs matches contre les grandes nations. Ça dépend de nous", a prévenu le sélectionneur. Le Danemark a été demi-finaliste de l'Euro-2021 il y a trois ans, sorti par l'Angleterre en prolongation (2-1) à Wembley. Ils avaient sorti le pays de Galles en huitièmes de finale et la République tchèque en quarts de finale.