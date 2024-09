Une sélection chez les Diables et un transfert pour Engels: "Tout s'est passé très vite"

Engels, 20 ans, avait déjà gouté à l'ambiance des Diables lorsqu'il avait été invité, avec Mandela Keita, à participer à quelques entraînements de l'équipe A avant l'Euro. "C'était fantastique d'être l'un des deux joueurs si près du groupe", a indiqué le milieu de terrain. "Et bien sûr, s'entraîner avec ces gars était très agréable. Et quelques mois plus tard, je signe au Celtic. Tout s'est passé très vite. J'ai franchi une belle étape et j'en suis heureux."

Joueur polyvalent, Engels pense que c'est au milieu de terrain qu'il peut "montrer sa valeur" et ses qualités. "Je peux apporter beaucoup d'énergie et je veux bien sûr tout le temps gagner, même les petits matchs à l'entraînement. J'ai aussi une bonne technique de frappe, ce qui me permet de tenter de différentes manières. Mais je pense aussi que je peux beaucoup progresser ici. Car tous ceux qui sont ici ont progressé pas à pas."