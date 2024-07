Vrancken et La Gantoise font un pas vers la qualification: "Rien ne devrait nous arriver"

Les Gantois ont pourtant été surpris en encaissant le but d'ouverture après 13 minutes de jeu sur corner avant de rectifier le tir en égalisant en première période puis en prenant le large après la pause.

"J'avais prévenu mes joueurs sur deux choses sur lesquelles Vikingur pouvait être dangereux: les phases arrêtées et les contres. C'est dommage de prendre un tel but sur une phase arrêtée", a déclaré Wouter Vrancken, l'entraîneur gantois, après la rencontre. "Ce but est la seule chose que je peux reprocher à mon équipe. Nous étions déjà très dominants avant l'égalisation. À l'avenir, il faudra encore mieux se trouver pour marquer plus de buts."