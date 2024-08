Vrancken mise sur la qualification européenne pour effacer le départ manqué en championnat

"Nous avons abordé les choses pour la première fois, de manière très directe. Nous devons avoir une sensation renouvelée. L'important maintenant est de faire preuve de passion dans les matchs", a précisé le coach gantois mercredi, à la veille du match retour du troisième tour préliminaire à la Planet Group Arena contre les Danois de Silkeborg.

Tout est encore possible après le partage 2-2 de la semaine dernière en terre scandinave.

"Nous avons montré à Silkeborg que nous étions de force équivalente et nous avons même eu les meilleurs moments. La seule chose qui a manqué, c'est un plus grand nombre d'occasions. Nous avons trop peu utilisé les espaces. Nous devons également faire preuve de plus de simplicité et moins gaspiller."