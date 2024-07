Xherdan Shaqiri fait ses adieux à l'équipe nationale suisse

Sa première sélection dans l'équipe nationale suisse remonte à mars 2010, durant un match amical contre l'Uruguay. Il avait ensuite foulé les pelouses sud-africaines durant les matches de poule à la Coupe du monde en 2010. Quatre ans plus tard, il s'était envolé pour le Brésil jusqu'en huitièmes de finale.

Shaqiri et ses coéquipiers avaient réitéré cette performance en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. Après s'être incliné encore en huitièmes de finale durant l'Euro 2016 en France, le trentenaire et la Nati s'étaient hissés en quarts de finale de l'Euro 2021, organisé aux quatre coins du Vieux Continent. En Allemagne, Shaqiri avait inscrit le but de l'égalisation 1-1 lors du match de groupe contre l'Écosse. La Suisse avait ensuite concédé la victoire à l'Angleterre aux tirs au but.