Ajay Mitchell, sélectionné par OKC Thunder, 3e Belge de l'histoire drafté en NBA

Le Liégeois a fait ses premières classes à Nanterre en France en 2019, puis à Limburg United (2019-21) avant de rejoindre la NCAA aux États-Unis. Il a joué trois saisons à l'US Santa Barbara dans la conférence Big West. Il y a été élu meilleur débutant la première saison et meilleur joueur au cours de la dernière campagne où il a tourné à 20 points, 4 assists et 4 rebonds par match en moyenne.

Deux autres joueurs belges avaient eu l'honneur d'être draftés avant Mitchell et avaient été pris en 52e position: Axel Hervelle en 2005 par Denver, mais il n'a jamais joué aux États-Unis, et Toumani Camara, recruté par Phoenix l'an dernier avant d'être échangé à Portland où il a évolué toute la saison écoulée.

Un autre joueur belge a foulé les parquet de la NBA: Didier Mbenga. Le pivot n'a jamais été drafté mais a évolué entre 2004 et 2011 dans la grande ligue à Dallas, Golden State, aux Los Angeles Lakers et aux New Orleans Hornets. Il a remporté deux bagues de champions NBA avec les Lakers en 2009 et 2010.