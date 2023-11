Anvers se qualifie pour les quarts de finale à Goa

Anvers s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de basket 3x3 Challenger de Goa en terminant en tête du groupe C mercredi en Inde.

Anvers, avec Dennis Donkor, Jonas Foerts, Vic Van Oosterwyck et le Néerlandais Mohamed Kherrazi, a débuté par une victoire 21-7 contre les Indiens de Gurugram avec 9 points de Donkor, 7 de Foerts et 5 de Kherrazi. Les Anversois ont enchaîné avec une victoire 16-11 contre les Monténégrins de Podgorica grâce à 7 points de Donkor, 5 de Foerts et 4 de Kherrazi.

Vainqueur du groupe C, Anvers sera opposé en quarts de finale aux Indiens de Sagamihara qui ont terminé à la 2e place du groupe A