Dallas met fin à la série des Warriors alors que Milwaukee et New York trébuchent

Les Dallas Mavericks ont mis fin à la série de six victoires des Golden State Warriors (108-106) vendredi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. L'absence de Luka Doncic n'a pas pénalisé les Texans qui prennent un avantage dans la course au top 6, qualificatif pour les playoffs.

PJ Washington (32 points) a mené les Mavericks face à un Stephen Curry isolé (28 points). Dallas se place 5e à l'Ouest avec 47 victoires et 30 défaites, soit 2 victoires d'avance sur les New Orleans Pelicans, 7e avec 45 victoires pour 32 défaites. Les Warriors (10e, 42v-35d) se devraient disputer le play-in, mais doivent surveiller les Rockets (11e, 38v-39d) battus par Miami (104-119).

Les New Orleans Pelicans sont tombés face aux Spurs de Victor Wembanyama (17 points, 12 rebonds, 9 assists, 3 contres) et reculent à la 7e place (45v-32d). Leur avenir est incertain, comme celui des Kings (8e, 44v-33d), battus de justesse par la meilleure équipe de la NBA, les Boston Celtics. Sacramento possède désormais le même bilan que les Lakers, 9e au tie-breaker.

Le classement de l'Est est également resserré derrière Boston. Milwaukee (2e, 47v-30d) a subi un revers contre Toronto (111-117) qui restait sur 15 défaites consécutives. Le peloton met la pression, mais Orlando (4e, 45v-32d) et New York (5e, 45v-32d) ont manqué l'opportunité de recoller à Cleveland (3e, 46v-31d). Ils ont été battus respectivement par Charlotte (124-115) et Chicago (108-100).

Derrière les Pacers (6e, 44v-34d) tombeurs d'OKC (126-112), Miami (43v-34d) et Philadelphie (42v-35d) sont en embuscade.