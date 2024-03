Denver se joue de Miami, LeBron James proche des 40.000 points

Michael Porter Jr. a été le meilleur marqueur de Denver avec 30 points, alors que Nikola Jokic a été limité à 18 unités. Le champion en titre a perdu Jamal Murray, qui s'est tordu la cheville en fin de première période. Bam Adebayo (22 points) et Jimmy Butler (21 points) ont été les plus prolifiques de Miami.

Miami (33 victoires, 26 défaites) occupe la 8e position à l'Est. Denver (41 victoires, 19 défaites) est deuxième à l'Ouest et se rapproche d'Oklahoma City (41 victoires, 18 défaites). Le Thunder a été battu 132-118 à San Antonio, où Victor Wembanyama a mis 28 points et pris 13 rebonds.

Les Los Angeles Lakers sont venus à bout de Washington 134-131 après prolongation. Auteur de 31 points, LeBron James comptabilise désormais 39.991 points inscrits en saison régulière dans sa carrière et est tout proche de devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 40.000 points. Anthony Davis a joué un grand rôle dans la victoire des Lakers avec 40 points et 15 rebonds.

Stephen Curry a planté 31 points pour contribuer au succès 99-110 de Golden State à New York. Les Lakers (33 victoires, 28 défaites) sont 9es et les Warriors (31 victoires, 27 défaites) 10es à l'Ouest.