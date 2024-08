Eliott Crestan passe à côté de la finale du 800 m: "Bien couru, mais ça ne passe pas"

"Sur base des chronos de la première demi-finale, nous savions que ce serait rapide. Je me suis donné à fond pour faire le top 4, mais je suis arrivé trop juste dans les 50 derniers mètres", a-t-il expliqué. "Je dois me faire une raison".

Crestan a terminé 5e de la 3e et dernière demi-finale en 1:43.72, devancé sur la ligne par le vice-champion d'Europe l'Espagnol Mohamed Attaoui, second qualifié au temps en 1:43.69.

L'aventure pour Crestan, 25 ans, comme aux précédents Jeux de Tokyo, s'est terminée en demi-finales. "J'étais venu ici pour atteindre le top 8. Là, je suis neuvième dans un temps qui n'est pas mauvais. C'est même plus rapide que le record d'Ivo Van Damme (1:43.86, ndlr)", a souligné le recordman belge (1:42.43). "C'est vraiment rageant, à peine trois centièmes. C'était vraiment possible aujourd'hui."

Malgré la déception d'une qualification manquée, Crestan a également vu des points positifs à retenir. "Je ne me suis pas défilé en demi-finale. Ce n'est pas comme si j'avais terminé quinzième. Je me suis battu avec les quatre premiers. C'est aussi mon troisième chrono, le plus rapide dans un championnat", explique-t-il. "Mais je voulais être dans les huit premiers, et ça n'a pas marché. J'ai bien couru, mais je ne passe pas".