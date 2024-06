Eliott Crestan s'impose sur le 800m, nouveau record personnel pourJochem Vermeulen, 2e

Malgré la victoire, Crestan repart déçu de Heusden Zolder, où il n'a toujours pas atteint la limite nécessaire (1:44.70) pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. "C'est bon pour la confiance de gagner ici dans un peloton de concurrents très forts, mais ce n'est pas suffisant", a déclaré le Namurois, déterminé à "faire sauter" cette limite dans les semaines à venir.

Vermeulen, qui a remporté la médaille d'argent sur le 1.500 mètres de l'Euro de Rome mercredi, a particulièrement "souffert du vent" samedi et reconnaît ne pas être dans sa meilleure forme: "Les journées ont été très chargées. Je dois répondre à un grand nombre de messages et beaucoup de gens veulent me parler." L'athlète, qui a atteint la limite olympique à Rome, est désormais tourné vers les Jeux: "Je vais me concentrer sur l'entraînement et m'assurer d'être en forme et en bonne santé au départ de Paris".