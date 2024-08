Emma Meesseman et Antonia Delaere: "Julie Allemand est toujours avec nous"

La meneuse liégeoise a dû déclarer forfait à la veille des Jeux. Si elle est absente physiquement, "elle est toujours avec nous", ont assurés les deux joueuses, de par un maillot avec son numéro posé sur le banc du match, une inscription de son numéro (#55) sur les chaussures de match d'Emma Meesseman ou sur les réseaux sociaux.

"On veut la soutenir et lui montrer qu'on l'oublie pas", a témoigné Emma Meesseman qui la retrouvera comme équipière à Fenerbahce l'an prochain. "Elle fait toujours partie de l'équipe et pour moi, elle est également deux fois olympienne. On a tous les jours des contacts avec elle, on lui donne des updates, moins tactiquement ou sur le basket, mais de façon générale. On sait que c'est dur pour elle de voir tout ça de loin. C'est vraiment difficile de trouver les mots, mais c'est comme ça maintenant. On espère pouvoir vivre des autres expériences avec elle."