Glen Cuyle 8e aux anneaux: "Satisfait de ce que j'ai montré"

Après s'être hissé en finale avec le quatrième score des qualifications et un record personnel (14,900), Glen Cuyle a terminé huitième, et dernier, de la finale aux anneaux, dimanche, aux Jeux Olympiques de Paris, lors des finales par agrès en gymnastique artistique. Il a obtenu un score de 13,833 (6,300 pour la difficulté, 7,533 pour l'exécution) et a payé une erreur à la sortie de l'exercice.

"C'est bien sûr un peu dommage mais je ne suis pas vraiment déçu", déclare le Flandrien de 22 ans, dont c'est la première expérience olympique. "Je suis parti à fond et j'ai amélioré quelques détails par rapport aux qualifications. Mais juste avant la sortie, j'ai senti que l'énergie était un peu trop faible et que l'atterrissage n'était donc pas possible. Mais je suis satisfait et heureux de ce que j'ai montré".

Glen Cuyle pense qu'il n'aurait pu monter sur le podium, même avec un exercice parfait. Il ne parle donc pas d'occasion manquée. "Je savais que certains favoris avaient commis des erreurs en qualifications et qu'un podium n'aurait de toute façon pas été possible. J'ai juste essayé d'en tirer le maximum", dit Cuyle, qui décroche, avec fierté, son diplôme olympique (réservé au top 8). "Cela signifie quelque chose que je sois déjà dans les huit premiers à un tel âge. Surtout aux anneaux, car dans cette discipline, les meilleurs compétiteurs ont environ 30 ans. Je suis encore jeune, j'aurai encore ma chance".