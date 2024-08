Grégory Wathelet, 15e en finale, "méritait de sortir à 4 points"

"C'est dommage, une faute en moins, j'étais encore 4e", a lâché Grégory Wathelet. "Vous allez me dire qu'avec une autre faute encore en moins j'étais en barrage", a-t-il ajouté en plaisantant, même s'il était un peu déçu. "Le cheval était super et a montré qu'il avait le niveau pour ça. Il fallait faire le parcours parfait, sans erreurs, j'en ai fait deux petites, pas des grosses, mais ça coûte 8 points. Je méritais de sortir à quatre points, je trouve".

Grégory Wathelet a commis une faute à la fin d'un double pour enchaîner par une erreur à la rivière. "Je pensais fort à la sortie du double parce que l'ombre d'une barre s'était mise devant à cause du soleil et les chevaux reculaient très fort. J'ai vraiment pensé à la sortie, et mon plan ensuite était de venir très près de la rivière pour faire les six foulées ensuite pour l'obstacle suivant. Il fallait qu'il atterrisse loin, mais il est parti une foulée trop tôt, c'est de ma faute. Il a super bien terminé ensuite. Mon cheval a le niveau, même si je n'en doutais pas vraiment. On aurait voulu faire quelque chose, je ne le cache pas. Si on voit le parcours, il n'a en réalité pas manqué grand-chose."