Hand/Mondial-2023: Foppa, la patronne a 22 ans

"On va dire que je suis +jeune vieille+. C'est un peu bizarre de se dire ça, à seulement 22 ans. J'ai rencontré toutes les émotions ici et emmagasiné pas mal d'expérience. Le cycle avance et les jeunes reprennent un peu le flambeau", déclarait-elle à l'AFP au milieu du Mondial, qu'elle a marquée de son empreinte même si c'est la Suédoise Linn Blohm qui a été élue meilleur pivot de la compétition.

La Brestoise a repris avec succès le flambeau laissé par Béatrice Edwige, qui fut son binôme dans le secteur central jusqu'à l'Euro-2022 mais que le sélectionneur n'a pas convoquée pour le Mondial, préférant lancer Sarah Bouktit (21 ans) dans le grand bain.

De son aînée, Foppa dit avoir appris sa "façon de défendre et d'aborder les matches, par le travail".

"C'est vraiment une bosseuse, quelqu'un qui travaille très bien les matches en amont et qui a une bonne lecture de ce qui va se passer, un bon sens de l'anticipation. C'est quelque chose qu'elle m'a transmise, ou en tout cas que j'ai essayé de copier", expliquait-t-elle à l'AFP en milieu de compétition.

Foppa agrippe, ceinture, bloque, contre, coupe les lignes de passes et récupère des ballons.

Mais elle est beaucoup plus complète qu'Edwige, se régalant également dans le jeu de contre-attaque létal des Bleues, et dans le combat au corps à corps en attaque, où elle doit prendre sa position et attraper la balle au milieu des gros bras adverses.

"C'est sûr que ça coûte de l'énergie de faire les deux, mais pour moi une bonne joueuse doit attaquer et défendre. On a une bonne rotation, Sarah (Bouktit) fait très bien le travail des deux côtés du terrain donc je n'ai pas non plus à encaisser des matches d'une heure", commentait Foppa (1,77 m pour 73 kg).

"Même si on prend des coups", elle "aime le travail de l'ombre en attaque, à chaque fois qu'on a la balle ça fait but, penalty ou deux minutes (d'exclusion pour l'adversaire), donc ça fait mal (à l'adversaire) et c'est gratifiant", racontait encore le pivot.

Poste qu'elle a découvert à l'âge de 14 ans alors qu'auparavant elle jouait à l'arrière. "Une révélation", dit celle qui a depuis longtemps déjà dépassé ce statut.