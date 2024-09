James Meyer de Beco ne passe pas le cut malgré un bon 2e tour au German Challenge

S'il a signé un deuxième tour en 69 coups, James Meyer de Beco n'a pas passé le cut du German Challenge, tournoi du Challenger Tour Golf doté de 270.000 euros, qui se déroule sur le parcours de Wittelsbacher à Neuburg an der Donau, en Allemagne.

Le joueur de Naxhelet fait les frais de son premier tour compliqué après avoir rendu une carte de 80 jeudi.

A l'issue de son deuxième tour, Meyer de Beco, 24 ans, a réussi trois birdies et un eagle mais a concédé deux bogeys, ce qui était insuffisant pour effectuer un bond au classement. Il occupe la 114e position à 16 coups du leader, le Sud-Africain Robin Williams. A un coup de ce dernier, on retrouve le trio composé de son compatriote Dean Germishuys, de l'Anglais David Horsey et du Français Oihan Guillamoundeguy.