La Belgique 5e en dressage, Flore de Winne et Larissa Pauluis affichaient un large sourire

"On peut parler de finish en apothéose. Personne n'osait penser ça. C'était à moi de terminer et c'est une pression supplémentaire sur mes épaules, mais j'ai vraiment la chance de toujours pouvoir compter sur mon cheval. Cela a été le cas encore. Même si c'était un peu plus difficile pour lui. Il est jeune, seulement 10 ans, et c'est une compétition plus longue que d'habitude pour lui. On a essayé de faire des séances légères cette semaine. Il n'a rien fait d'inhabituel. On peut bien apprécier ce qu'il a fait", a commenté la cavalière belge qui est première réserviste (19e de qualifications) pour le concours individuel, disponible pour la finale dimanche si un cheval venait à ne pas être accepté lors de l'inspection vétérinaire en matinée.

Très déçue après sa performance (69.179%), en deuxième position belge, Larissa Pauluis avait le sourire à l'issue de la compétition. "J'avais peur d'avoir tiré l'équipe vers le bas, mais je vois que si j'avais eu une meilleure note, on serait resté au même niveau du classement. Cela n'a pas porté à conséquence parce que mes deux coéquipières ont monté magnifiquement bien et ont fait de superbes épreuves. Nous pouvons être très fiers parce qu'avec nos trois moyennes, on termine à la 5e place. C'est magnifique."