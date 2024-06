La Belgique obtient deux places pour les épreuves de BMX Racing aux Jeux de Paris

La Belgique a obtenu deux places de quota, une pour l'épreuve masculine et une pour l'épreuve féminine, en BMX Racing aux Jeux Olympiques de Paris, ont annoncé Belgian Cycling et l'Union cycliste internationale (UCI) mardi.

Un total de 24 athlètes par genre disputeront les épreuves de BMX Racing à Paris. Pour chaque genre, dix-sept places ont été attribuées sur base du classement de qualification olympique. La Belgique occupe la dixième place au classement masculin, grâce aux points engrangés par Ruben Gommers, Mathijn Bogaert et Wannes Magdelijns, et, aussi, la dixième au classement féminin, grâce aux points glanés par Elke Vanhoof, Aiko Gommers et Valérie Vossen.

Les épreuves de BMX se disputeront dans le stade de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines les 1er et 2 août. Vanhoof avait été la seule Belge présente à Tokyo en 2021. Elle avait été éliminée en demi-finales. C'est la première fois que la Belgique enverra deux athlètes dans cette discipline. Les noms des deux représentants belges seront connus ultérieurement.