Le Comité paralympique belge regrette l'annonce tardive du report du triathlon

Le Comité paralympique belge (Belgian Paralympic Committee, BPC) a communiqué dimanche qu'il "regrettait le caractère tardif" de l'annonce du report de l'épreuve de triathlon des Jeux Paralympiques de Paris 2024. "La santé des athlètes reste évidemment la priorité de tous", a cependant tenu à rappeler le BPC, quelques heures après l'annonce de report formulée conjointement par le comité organisationnel et la fédération mondiale de triathlon, World Triathlon.

Les épreuves de triathlon, initialement prévues dimanche, ont été reportées à lundi dans la nuit de samedi à dimanche en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Celle-ci s'est dégradée ces deux derniers jours à cause des pluies qui se sont abattues sur Paris. Wim De Paepe, en classe PTS2, est le seul athlète belge à prendre part au triathlon, prévu sur 750 m de nage, 20 kilomètres de cyclisme, et 5 kilomètres de course à pied.

"Après plusieurs analyses, il apparait que la qualité de l'eau de la Seine ne remplisse plus les conditions imposées par la fédération internationale de triathlon pour permettre la tenue des épreuves en ce jour", a commenté le Comité paralympique belge.