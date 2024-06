Les Belgian Falcons échouent au pied du podium du relais 4x100 m messieurs

Les Belgian Falcons disputaient leur deuxième finale de suite dans un Euro après leur 6e place en 2022 à Munich. Le relais masculin tente encore de se qualifier pour les Jeux Olympiques pour lesquels deux places sont encore disponibles via le classement 'Road to Paris'. Les sprinteurs belges étaient remontés au classement après avoir battu leur record de Belgique en série (38.55) pour revenir à hauteur de la Thaïlande mais restent derrière le Brésil (38.19), Trinité-et-Tobago (38.30), les Pays-Bas (38.30) et la Suisse (38.53).

Les Falcons, avec Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Simon Verherstraeten, ont couru en 38.65 et échouent à 13 centièmes de seconde de l'Allemagne qui termine 3e en 38.52. L'Italie a survolé le relais en s'imposant en 37.82 devant les Pays-Bas qui ont pris la médaille d'argent en 38.46.

La Belgique termine donc ces championnats d'Europe avec six médailles: trois en or pour Alexander Doom (400 m), Nafi Thiam (heptathlon) et les Belgian Tornados (4x400 m masculin), une en argent pour Jochem Vermeulen (1.500 m) et deux en bronze pour Noor Vidts (heptathlon) et les Belgian Cheetahs (4x400 m féminin).