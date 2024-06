Les "Belgian Falcons" à la 4e place: "nous pouvions toucher du doigt le podium"

Les "Belgian Falcons", le relais 4x100 m masculin, ont échoué au pied du podium du relais 4x100 m messieurs des championnats d'Europe d'athlétisme mercredi à Rome en Italie. Les coureurs n'ont pas caché leur déception à l'issue de la course.

"Il nous manque un petit pour cent aujourd'hui et cela nous coûte une médaille", pestait Kobe Vleminckx. "J'ai moi-même perdu un dixième en trébuchant. C'est un résultat final au goût amer mais dans un 4x100 mètres, chaque petite erreur se paie cash."

Les Falcons, avec Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders et Simon Verherstraeten, ont couru en 38.65 et échouent à 13 centièmes de seconde de l'Allemagne qui termine 3e en 38.52.

Simon Verherstraeten n'a pas non plus masqué sa déception. "J'ai reçu le témoin en 3e position, donc tu espères aussi franchir la ligne à la troisième place. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé."

"En soi, une quatrième place est belle, mais il y a quand même de la déception", a ajouté le sprinteur qui a pratiquement pu effleurer le podium.

Une déception d'autant plus grande que les "Belgian Falcons" ont pu voir, de leur terrain d'échauffement, les "Tornados" (4X400 m masculin) et les "Cheetahs" (4X400 m féminin) remporter des médailles, respectivement d'or et de bronze.