Les skiffeurs Aaron Andries et Mazarine Guilbert en bronze aux Mondiaux espoirs d'aviron

Les rameurs belges Aaron Andries et Mazarine Guilbert ont décroché la médaille de bronze chez les espoirs (U23) en skiff, vendredi soir à St Catharines, au Canada. Les deux gantois affiliés à la GRS sont montés respectivement sur la 3e marche du podium en skiff masculin et féminin dans ces Mondiaux d'aviron réunissant les disciplines seniors poids légers non-olympiques et ceux réservés aux espoirs et juniors. Marlon Colpaert, 4e de sa demi-finale du skiff poids légers seniors, disputera lui dimanche la finale B (places 7 à 12).