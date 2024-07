Lucas Henveaux a rapidement "tourné la page" pour se remettre à flots sur le 200m libre

Son chrono de 1:46.04 abaisse encore son meilleur chrono et le crédite du 3e temps des demi-finalistes au programme en soirée (20h46) où les 8 meilleurs des 16 engagés iront en finale.

"C'était un peu dur de tourner le bouton après ma mauvaise performance au 400, alors je suis content de faire mon meilleur temps, mon record de Belgique, ça veut vraiment dire que j'étais en forme. Ce qui rend la journée d'hier encore un peu plus frustrante" a commenté le Liégeois, 23 ans. "Mais je peux maintenant vraiment penser à nager à mon meilleur niveau ce soir. J'ai revu la course d'hier, la première partie parce que je n'ai pas voulu revoir la fin, et j'avais fait un bon passage au 150m-200m. Cela m'a donné confiance parce qu'ici il n'y a que quatre longueurs. J'ai fait un très bon dernier 50. Il va falloir encore être meilleur ce soir à mon avis, mais c'était très bien."