Nikola Karabatic prendra sa retraite à l'issue de la saison prochaine

Avec Karabatic, une légende du sport français prépare sa révérence. Le N.44 du Paris Saint-Germain est le joueur de handball le plus médaillé de l'histoire aux JO avec ses compères des Experts Luc Abalo et Michaël Guigou: ils sont tous les trois triples champions olympiques (2008, 2012 et 2021) et médaillés d'argent à Rio (2016).

Mais à la différence des deux autres, Nikola Karabatic entretient l'espoir, aux Jeux olympiques de Paris-2024, d'enrichir encore, à 40 ans passés alors, un palmarès qui compte également quatre sacre mondiaux, et trois européens.