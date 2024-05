Ostende bat Anvers dans le 1er match de la finale des playoffs

Démarrée sous le signe de l'équilibre, cette première manche a progressivement basculé à l'avantage des Ostendais dans le second quart. En cause, une certaine précipitation dans le camp visiteur et 9 pertes de balle qui se payaient cash. Après avoir marqué 26 points dans les dix premières minutes, les Giants étaient limités à 14 dans le deuxième acte avec à la clé un écart de 10 longueurs au repos sifflé sur le score de 50-40.

Alors que Rasir Bolton rentrait difficilement dans son match (16 points), Nikola Jovanovic (21 points) tentait de compenser les coups d'éclat d'un Khalil Ahmad particulièrement à l'aise (24 points, 5 passes). Anvers restait à portée jusqu'à 71-65 quand trois "triples" consécutifs semblaient permettre aux Côtiers de faire le break définitivement. Les Anversois ne lâchaient pourtant rien et revenaient à 91-89 à quelques secondes du terme avant que Damien Jefferson, aussi discret qu'efficace (23 points, 8 rebonds) ne fixe définitivement le résultat aux lancers-francs.