Sam Maes termine 20e du slalom géant d'Adelboden dominé par Marco Odermatt

Vingt-deuxième de la première manche en 58.21, Maes a signé le 20e temps de la seconde manche en 59.00 pour un chrono total de 1:57.21 et une 20e place générale. L'Anversois est à 3.15 secondes du Suisse Marco Odermatt, vainqueur en 1:54.06.

Sous le brouillard, le double tenant du gros globe de cristal et actuel leader la Coupe du monde a devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 1.26 secondes et le Croate Filip Zubcic de 1.77 secondes. Le Suisse a décroché sa 29e victoire en Coupe du monde, la cinquième cette saison et sa 18e en géant.