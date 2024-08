Thibault Philippaerts son premier Grand Prix 4 étoiles

Thibault Philippaerts, 23 ans, a remporté dimanche son premier Grand Prix quatre étoiles au Sentower Park, à Oudsbergen. Avec l'étalon de 10 ans Obama, le Limbourgeois a été le plus rapide des 12 combinaisons ayant réussi un sans-faute lors du barrage à 13 à 1m45.

L'Allemande Sophie Hinners (Kendrick) a terminé deuxième à 20 centièmes et le Suisse Pius Schwizer (Chill MA), de retour des Jeux Olympiques de Paris, a pris la troisième place à 21 centièmes. Max Sebrechts (Panamarenko Optimus) s'est classé quatrième à un peu moins d'une seconde. Auteurs d'un barrage sans faute, Jeroen De Winter (Leandro) et Frederic Vernaet (Paulus) ont signé le huitième et le douzième chrono.