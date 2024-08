Thomas Detry 9e du tournoi de golf, Scottie Scheffler décroche l'or

Avec son total de 272, 12 sous le par, Detry finit au neuvième rang, ex æquo avec notamment le champion en titre américain Xander Schauffele, à sept coups du vainqueur, Scottie Scheffler. L'Américain s'est imposé grâce à un dernier tour sans faute, en neuf sous le par, après neuf birdies. Il a ainsi gagné cinq places au classement pour décrocher l'or.

Sixième après le troisième tour, Detry a compromis ses chances de médaille avec un double bogey dès le premier trou, qui lui avait déjà couté un bogey le premier jour. Le Bruxellois a ensuite réussi un birdie au trou N.3 avant un bogey au N.5. Quatre birdies aux trous N.9, 11, 12 et 16 lui ont permis de rendre une dernière carte de 69, deux sous le par.

Le Britannique Tommy Fleetwood s'est paré d'argent en terminant à un coup. Le Japonais Hideki Matsuyama a complété le podium à deux coups. Leader avant le dernier tour, l'Espagnol Jon Rah a reculé au cinquième rang après un dernier tour en un sous le par.

Dumont de Chassart a connu un tour encore plus compliqué avec un 8 (+4) au premier trou. Il a réussi des birdies aux trous N.3, 7, 9, 12 et 13, concédant des bogeys aux 4, 10 et 17 pour rallier le club-house en 73 coups, deux au-dessus du par. Il termine avec un total de 283 (-1).