Un allié de plus: LeBron James appelle à voter pour Kamala Harris

"Quand je pense à mes enfants et à ma famille, à leur futur, pour moi le choix est clair. VOTEZ KAMALA HARRIS!!!", a écrit le "King" sur ses réseaux sociaux, un message accompagné d'un montage vidéo dénonçant notamment le caractère raciste du grand meeting de Donald Trump tenu dimanche dans le Madison Square Garden de New York, suivi d'images historiques de la lutte pour les droits civiques et du mouvement Black Lives Matter.

À 39 ans, LeBron James, sacré champion olympique pour la 3e fois avec les États-Unis cet été à Paris, a entamé la semaine dernière sa 22e saison NBA, partageant même quelques minutes sur le parquet avec son fils Bronny James sous le maillot des Lakers.