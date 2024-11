Un titre qui rapporte gros: le casque de Thierry Neuville vient d'être vendu pour 120.000 euros

Thierry Neuville, 36 ans, est devenu le premier Belge champion du monde des rallyes WRC à l'issue de l'ultime épreuve de la saison au Japon. Le pilote germanophone portait pour ce rallye un casque spécial au design particulier, dessiné par l'artiste japonais, Tadaomi Kawasaki.

"Le casque est un hommage à la beauté et au symbolisme de la culture japonaise qui allie tradition et touche de couleur et de vie. La fleur de cerisier est un symbole du renouveau, de l'espoir et de la résilience. Le design intègre également des motifs de Nishikigoi, le légendaire poisson japonais représentant la persévérance et la détermination, ainsi que des motifs Sayagata, Seigaiha et Yagasuri, évoquant les vagues, la force et la chance", avait expliqué Thierry Neuville sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Les bénéfices sont à chaque fois reversés à une association caritative choisie en collaboration avec l'artiste.