Une étude prévisionnelle prédit 12 médailles pour la Belgique à Paris

L'institut du groupe Nielsen prédit 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 6 médailles de bronze pour une 23e place au tableau des médailles. Il s'agirait du meilleur score de la Belgique depuis les JO de Paris en 1924 où elle avait récolté 13 médailles (3 or, 7 argent, 3 bronze). Le record reste les 36 médailles remportées aux Jeux d'Anvers en 1920 (14 en or, 11 en argent, 11 en bronze).

La délégation belge avait ramené 7 médailles de Tokyo 2020, 3 en or, une en argent et 3 en bronze, soit une 29e place au classement des médailles.