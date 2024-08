Avec le cyclisme, de Montmartre à Belleville, l'euphorie olympique façon Tour de France

D'ordinaire appréciées pour leur calme et leur côté pittoresque, les rues étroites de Montmartre étaient noires de monde pour les trois passages de cette épreuve de 273 km et son écrin parisien en guise de final.

Des milliers de spectateurs surexcités, comme un "tour de France bis", mais dans les ruelles de Montmartre et sur les hauteurs de Belleville. Avec l'épreuve de cyclisme sur route, l'euphorie olympique qui s'empare de Paris et celle de la Grande Boucle n'ont fait qu'une samedi.

Après plus de 200 km, des bosses dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, le peloton a poursuivi son épopée dans un décor de film, du quai Conti (VIe) au pont du Carrousel avant un coup de projecteur sur le nord-est parisien.

Maillots à pois, demande en mariage, ovations pour les buveurs aux fenêtres jusqu'à la course de homards, tout y rappelle le Tour de France.

JULIEN DE ROSA

La Fédération Française de la Lose, habituée de la Grande Boucle, "a mis l'ambiance depuis plusieurs heures", assure Nicolas Bontemps, au milieu d'un groupe venu d'Isère et de Maine-et-Loire. "Les JO, on ne pouvait pas les rater, et cette épreuve-là a l'avantage d'être gratuite" et qu'elle "passe trois fois de suite", sourit le quadragénaire.

Marseillaises et cris de soutien au jeune retraité Thibaut Pinot fusent.

- "Incroyable" -

Certains spectateurs sont montés sur le mur et la grille au pied du moulin de la Galette.

Mauro PIMENTEL

Le coureur allemand Nils Politt choisit lui les Deux Moulins, café rendu célèbre par Amélie Poulain, pour une pause pipi. Quelques mètres plus bas, les danseuses du Moulin Rouge saluent les coureurs d'un inévitable French Cancan.