Biniam Girmay débloque déjà son compteur cette saison

L'Érythréen en profite pour valider sa première victoire de la saison et celle de son équipe. Girmay signe la 12e victoire de sa carrière. En 2023, il n'avait décroché que deux victoires avec une étape du Tour de la Communauté de Valence et une étape du Tour de Suisse.

La Surf Coast Classic est organisé entre les deux courses WorldTour de début de saison en Australie: le Tour Down Under, course à étapes de six jours, et la Cadel Evans Great Ocean Road Race, course d'un jour prévue dimanche.