Cavendish finit dans les délais: "Nous avions plus ou moins la situation en main"

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a entamé son 15e Tour de France avec une journée difficile. En proie à des nausées et à des vomissementsn , la légende britannique du sprint a été lâchée par le peloton dès la première montée, mais a finalement réussi à rentrer dans les délais avec de la marge. "Nous avions plus ou moins la situation sous contrôle", a-t-il déclaré par la suite.

Les vomissements survenus lors de la très difficile première étape vers Rimini n'étaient pas dus à une maladie, a assuré 'Cav', mais aux températures très élevées. "C'était la chaleur. Beaucoup de coureurs l'ont ressenti, je pense. Nous voyions des étoiles. Et c'était si dur, si dur," a-t-il soupiré. "Ne commencez pas à faire du vélo si vous avez mon type de corps. Cette époque est révolue."

Assisté par quatre coéquipiers, Cavendish a finalement terminé à 39:12 du vainqueur de l'étape, Romain Bardet. Il avait encore une marge de dix minutes par rapport aux délais. "Nous savions ce que nous faisions. Nous avions plus ou moins la situation en main. Nous avions un plan et nous nous y sommes tenus. Bien sûr, j'aurais aimé rester avec le peloton pour une côte de plus. Mais nous savions ce que les meilleurs coureurs pouvaient faire et ce que nous pouvions faire, ou ce que nous devions faire pour respecter les délais. Ce sont des mathématiques. C'est un peu ennuyeux, mais c'est comme ça que le cyclisme est devenu."